"Це ганьба": Грета Тунберг жорстко розкритикувала світових лідерів

Політики не враховують частину викидів в атмосферу, тому їх ініціативи ґрунтуються тільки на оптимістичних прогнозах

Екологічна активістка Грета Тунберг розкритикувала світових лідерів за їх бездіяльність у боротьбі з кліматичними змінами.

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На відеоконференції, організованої комітетом Палати представників Конгресу США і проходила одночасно з самітом з питань клімату вона сказала, що країни не поспішають відмовитися від використання викопного палива.

За її словами, США – найбільше джерело викидів в історії.

"Сьогодні 2021 рік. І той факт, що ми все ще ведемо цю дискусію, більш того, як і раніше підтримуємо використання викопного палива прямо або побічно – через податки – є ганьбою", – сказала вона.

Тунберг зазначила, що поставлених цілей в області клімату недостатньо. Крім того, самі ж політики і не враховують частину викидів в атмосферу. Тому їх ініціативи ґрунтуються тільки на оптимістичних прогнозах.

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"Ось вам і доказ того, що ми досі не розуміємо, в якій надзвичайній кліматичної ситуації опинилася планета ... Ви просто опустили руки. Так ось я прийшла вам повідомити, що на відміну від вас моє покоління без бою не здасться" , – сказала вона.

Нагадаємо, еко-активістка Грета Тунберг 3 січня відсвяткувала 18-річчя. У цей день вона розмістила в соцмережі пост, в якому обіцяла в пабі "розкрити темні секрети змови", що стосується її діяльності.

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