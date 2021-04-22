Русский
$ 28,06
33,7
  1. Світові новини
  2. США

"Це ганьба": Грета Тунберг жорстко розкритикувала світових лідерів

22 квітня, 23:53

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Політики не враховують частину викидів в атмосферу, тому їх ініціативи ґрунтуються тільки на оптимістичних прогнозах

Екологічна активістка Грета Тунберг розкритикувала світових лідерів за їх бездіяльність у боротьбі з кліматичними змінами.

Реклама

На відеоконференції, організованої комітетом Палати представників Конгресу США і проходила одночасно з самітом з питань клімату вона сказала, що країни не поспішають відмовитися від використання викопного палива.

За її словами, США – найбільше джерело викидів в історії.

"Сьогодні 2021 рік. І той факт, що ми все ще ведемо цю дискусію, більш того, як і раніше підтримуємо використання викопного палива прямо або побічно – через податки – є ганьбою", – сказала вона.

В тренді
Другий пішов. Словаччина виганяє трьох російських дипломатів (оновлено)

Тунберг зазначила, що поставлених цілей в області клімату недостатньо. Крім того, самі ж політики і не враховують частину викидів в атмосферу. Тому їх ініціативи ґрунтуються тільки на оптимістичних прогнозах.

Реклама

"Ось вам і доказ того, що ми досі не розуміємо, в якій надзвичайній кліматичної ситуації опинилася планета ... Ви просто опустили руки. Так ось я прийшла вам повідомити, що на відміну від вас моє покоління без бою не здасться" , – сказала вона.

Нагадаємо, еко-активістка Грета Тунберг 3 січня відсвяткувала 18-річчя. У цей день вона розмістила в соцмережі пост, в якому обіцяла в пабі "розкрити темні секрети змови", що стосується її діяльності.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США экология клімат планета Грета Тунберг
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Помста США. Росія висилає з країни 10 дипломатів США (оновлено)
Помста США. Росія висилає з країни 10 дипломатів США (оновлено)Росія
Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти Україні
Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти УкраїніВлада
США вирішили миритися з Росією? Ще раз розбираємо промову Байдена
США вирішили миритися з Росією? Ще раз розбираємо промову БайденаСША
Україна і особиста зустріч. Про що Байден говорив з Путіним
Україна і особиста зустріч. Про що Байден говорив з ПутінимСША
ЦРУ заявило про можливість військового вторгнення Росії в Україну
ЦРУ заявило про можливість військового вторгнення Росії в УкраїнуСША
Генерал США оцінив ймовірність нападу Росії на Україну
Генерал США оцінив ймовірність нападу Росії на УкраїнуСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти