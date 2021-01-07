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Вибори в США: конгресмени повернулися в будівлю Капітолію, щоб назвати ім'я нового президента

7 січня, 04:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Переможця президентських виборів хочуть затвердити сьогодні

Сенат США відновив дебати за підсумками президентських виборів, які були перервані через заворушення в будівлі Капітолію.

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Про це повідомляє CNN.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл впевнений, що переможець президентських виборів буде затверджений сьогодні.

Водночас віце-президент Майкл Пенс відновив засідання, щоб підтвердити перемогу Джо Байдена після жорстоких заворушень в Капітолії США.

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За його словами, насильство ніколи не перемагає.

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"Ті, хто сьогодні влаштував хаос в нашому Капітолії, ви не перемогли. Насильство ніколи не перемагає. Перемагає свобода. Це все ще дім народу. Коли ми знову зберемося в цьому залі, світ знову стане свідком стійкості і сили нашої демократії", – сказав Пенс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

Всі подробиці в спецтемі Майдан в США

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