Вибори в США: конгресмени повернулися в будівлю Капітолію, щоб назвати ім'я нового президента

Сенат США відновив дебати за підсумками президентських виборів, які були перервані через заворушення в будівлі Капітолію.
Про це повідомляє CNN.
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл впевнений, що переможець президентських виборів буде затверджений сьогодні.
Водночас віце-президент Майкл Пенс відновив засідання, щоб підтвердити перемогу Джо Байдена після жорстоких заворушень в Капітолії США.
За його словами, насильство ніколи не перемагає.
"Ті, хто сьогодні влаштував хаос в нашому Капітолії, ви не перемогли. Насильство ніколи не перемагає. Перемагає свобода. Це все ще дім народу. Коли ми знову зберемося в цьому залі, світ знову стане свідком стійкості і сили нашої демократії", – сказав Пенс.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.
Всі подробиці в спецтемі Майдан в США
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