Вибори в США: конгресмени повернулися в будівлю Капітолію, щоб назвати ім'я нового президента

Сенат США відновив дебати за підсумками президентських виборів, які були перервані через заворушення в будівлі Капітолію.

Реклама

Про це повідомляє CNN.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл впевнений, що переможець президентських виборів буде затверджений сьогодні.

Водночас віце-президент Майкл Пенс відновив засідання, щоб підтвердити перемогу Джо Байдена після жорстоких заворушень в Капітолії США.

В тренді Відсторонення Трампа: демократи починають процедуру імпічменту

За його словами, насильство ніколи не перемагає.

Реклама

"Ті, хто сьогодні влаштував хаос в нашому Капітолії, ви не перемогли. Насильство ніколи не перемагає. Перемагає свобода. Це все ще дім народу. Коли ми знову зберемося в цьому залі, світ знову стане свідком стійкості і сили нашої демократії", – сказав Пенс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

Всі подробиці в спецтемі Майдан в США

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама