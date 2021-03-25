Викликає рак. У США в антисептиках для рук виявили небезпечний хімікат

Бензол – це безбарвна рідина, що може викликати лейкоз

Кожен тринадцятий антисептик для рук в США не можна використовувати через токсичний для організму вміст бензолу.

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Про це йдеться в дослідженні американської фармкомпанії Valisure.

Проаналізувавши 260 зразків санітайзерів від 168 різних виробників, компанія виявила в 44 з них бензол, причому в 21 випадків його концентрація перевищувала допустиму межу в 2 ppm. В одному з випадків цієї речовини виявилося у вісім разів більше.

Причому на деяких небезпечних антисептиках було зазначено, що вони спеціально розроблені і призначені для дітей.

Як виявилося, виробником половини бензоломістких санітайзерів є Китай, ще третину була вироблено в США.

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Бензол – це безбарвна рідина, яка входить до складу бензину і використовується для виробництва ліків, пластмас, синтетичної гуми і барвників.

Цю речовину визнали канцерогеном багато організацій, зокрема Центри з контролю і профілактиці захворювань США, Міжнародне агентство з дослідження раку і Всесвітня організація охорони здоров'я. МОЗ України теж визнає бензол канцерогеном, який викликає лейкози.

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Крім бензолу, в деяких дезінфікуючих засобах було виявлено неприпустимо високий рівень інших токсичних для людини речовин – метанолу та ацетальдегіду.

На цьому тлі компанія звернулася в Управління США з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів з вимогою відкликати партії санітайзерів, що містять небезпечні речовини.

Нагадаємо, раніше журналісти перевірили дезінфектанти в продуктових магазинах України і вказали на необхідний склад санітайзерів.

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Зробити антисептик можна і в домашніх умовах – для цього знадобляться спирт, гліцерин, перекис водню і вода.

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