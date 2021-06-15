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Я тоді відповів чесно: Байдена розсмішило повторне запитання про Путіна-вбивцю (відео)

15 червня 2021 0:48

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент Сполучених Штатів вважає, що його заява про главу Кремля ніяк не вплине на заплановану на 16 червня зустріч

Байден розсміявся на запитання про Путіна / колаж "Сьогодні"

Байден розсміявся на запитання про Путіна / колаж "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що був чесний, коли назвав президента Росії Володимира Путіна вбивцею в інтерв'ю ABC News у березні.

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Про це він заявив, розсміявшись, відповідаючи на запитання журналістки на саміті НАТО.

"Я вважаю, що в минулому він визнавав, що є якісь речі, які він вчинив, є ті, які не вчинив... Але я, коли виступав, я відповів на питання чесно", – зазначив американський лідер.

Байден додав, що, на його думку, це не має великого значення в сенсі тієї зустрічі, яка у них буде з Путіним 16 червня у Швейцарії.

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Нагадаємо, в березні в інтерв'ю ABC News Джо Байден сказав, що Путін курирував масштабні зусилля, спрямовані на "очорнення" його кандидатури на виборах у США, а коли журналіст запитав, чи думає він, що Путін вбивця, відповів: "Так".

У Швейцарії 16 червня відбудеться саміт президентів США і Росії – один із найважливіших заходів міжнародної політичної повістки.

Високопоставлені джерела в США стверджують, що Байден планує жорсткі переговориз президентом Росії у Женеві – велика частина підготовки президента США до зустрічі в Швейцарії проходила під час щоденних брифінгів з розвідки.

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