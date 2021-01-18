Яскраві костюми та оркестр: фоторепортаж з репетиції інавгурації Байдена

В американському Капітолії відбулася репетиція інавгурації 46-го президента США Джо Байдена, яка призначена на 11:30 20 січня (18:30 за київським часом).

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Церемонія знаменує початок нового президентства. До самого формату заходу немає суворих вимог, крім двох: воно завжди проходить у Вашингтоні, а обрані віцепрезидент і президент (саме в такому порядку) обов'язково промовляють присягу.

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Присяга президента США звучить так: "Я урочисто присягаю сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і в міру своїх можливостей зберігати, захищати й оберігати Конституцію Сполучених Штатів".

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Промовивши ці слова, Джо Байден офіційно обійме посаду 46-го президента США і переїде з дружиною в Білий дім, де буде цілодобово перебувати під охороною Секретної служби. Тут він проведе наступні чотири роки своєї каденції.

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Фото: Rod Lamkey/REUTERS

Підготовка до події такого масштабу триває рік, а на сторожі безпеки стоятимуть цього дня не лише тисячі поліцейських, а й приблизно 15 тисяч військовослужбовців Національної гвардії. Крім того, задля безпеки у Вашингтоні діє надзвичайний стан.

Фото: Patrick Semansky/REUTERS

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Проходитиме церемонія за традицією ззовні Капітолію, але через коронавірусні обмеження всі гості обов'язково будуть у масках, а розсадять їх, дотримуючись потрібної дистанції.

Фото: Rod Lamkey/REUTERS

Як відомо попередник Байдена, республіканець Дональд Трамп, відмовився відвідати інавгурацію свого наступника – це четвертий випадок в історії і перший в XX-XXI століттях. Однак запрошення прийняла його дочка і радниця Іванка Трамп, чим розгнівала батька. Також буде присутній віцепрезидент Майк Пенс.

Фото: Caroline Brehman/REUTERS

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Нагадаємо, що в день репетиції в Капітолії оголосили "зовнішню загрозу безпеці", проте тривога виявилася хибною і була викликана пожежею недалеко від парламентського комплексу.

Відео: Сьогодні

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