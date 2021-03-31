YouTube приховає дизлайки від чужих очей: поки в межах тестування

Відеохостинг YouTube у найближчі тижні почне тестувати кілька нових інтерфейсів, на яких не буде видно кількості дизлайків під чужими відео.

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Про це компанія повідомила у Twitter.

"Ми тестуємо кілька нових інтерфейсів, на яких не відображається загальнодоступний лічильник дизлайків. Якщо ви берете участь у цьому невеликому експерименті, ви можете помітити ці методи передачі даних в найближчі тижні", – йдеться в повідомленні.

Таке рішення було ухвалене у відповідь на заяви відеоблогерів про вплив на них публічних лічильників дизлайків, в тому числі в результаті скоординованих масових кампаній з негативних реакцій.

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Згідно з повідомленням, YouTube поки хоче провести експеримент за участю невеликої групи користувачів.

При цьому учасники тестування зможуть ставити дизлайки роликам, але вони не будуть бачити їх загальної кількості – вона буде доступна тільки для автора ролика.

Нагадаємо, Google з червня 2021 може зобов'язати авторів контенту на YouTube з усього світу платити податок на доходи, одержувані від переглядів контенту жителями США.

Ми також писали, що в Україні також дали старт введенню ПДВ для іноземних компаній, що надають електронні послуги українцям, цю ініціативу вже прозвали "податком на Google".

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