За 100 секунд до ядерної зими: годинник Cудного дня зупинився

Годинник Судного дня, який відображає напруженість міжнародної обстановки і загрозу ядерної війни, в цьому році було вирішено залишити на колишньому показнику – на позначці 100 секунд до півночі. Торік їх перевели на 20 секунд вперед.

Про це в ході онлайн-церемонії заявила глава організації The Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюлетень вчених-атомників") Рейчел Бронсон.

"Сьогодні "Бюлетень вчених-атомників" залишає годинник Судного дня на тому ж місці. До опівночі – 100 секунд", – сказала вона.

Годинник Судного дня 2021. Фото: Bulletin of the Atomic Scientists

За словами Бронсон, пандемія коронавірусу показала неготовність урядів провідних країн світу і міжнародних організацій реагувати на складні і небезпечні виклики. Аналогічна ситуація і з ситуацією довкола ядерної зброї і кліматичних змін.

Аби послабити напруженість у світі, "Бюлетень вчених-атомників" опублікував декілька рекомендацій для США (відновити свої зобов'язання з Паризької екологічної угоди, співпрацю з ВООЗ), Росії (приєднатися до Ради Росія-НАТО і продовжити ракетну угоду ДСНВ), Північній Кореї (допустити міжнародну перевірку на свої ядерні об'єкти) і Ірану (відновити дію ядерної угоди, а також розширити переговори про мир на Близькому Сході і обмеження своєї ракетної програми).

Варто зазначити, що останніми роками годинник Судного дня переважно рухали вперед. Лише в 2018 році вони не зрушили з місця.

