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За два вбивства: Іран ввів санкції проти Трампа і його адміністрації

20 січня, 01:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У список санкцій також потрапив Майк Помпео

Проти чинного президента США Дональда Трампа і його адміністрації Іран ввів санкції.

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Як повідомляє Al Arabiya, такі заходи були прийняті через вбивство генерала Касема Сулеймані і вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде.

У список санкцій також потрапили:

  • держсекретар США Майк Помпео;
  • в.о. міністра оборони Крістофер Міллер;
  • міністр фінансів Стівен Мнучін;
  • директор ЦРУ Джина Хаспел;
  • спецпредставник США в Ірані і Венесуелі Елліот Абрамс;
  • глава Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Андреа Гаскі.

Під санкції також потрапили колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон, екс-посланник США в Ірані Брайан Хук і екс-міністр оборони Марк Еспер.

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Також нещодавно Міністерство фінансів США ввело санкції проти 12 іранських компаній, велика частина з яких пов'язана з виробництвом сталі.

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Раніше США розширювала список санкцій проти Ірану. Додаткові обмежувальні заходи покликані були перешкодити поставкам в Іран продукції, яка, на думку Вашингтона, може використовуватися Тегераном у ядерній, ракетній і військової програмах.

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Іран США санкції Дональд Трамп
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