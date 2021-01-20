За два вбивства: Іран ввів санкції проти Трампа і його адміністрації

У список санкцій також потрапив Майк Помпео

Проти чинного президента США Дональда Трампа і його адміністрації Іран ввів санкції.

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Як повідомляє Al Arabiya, такі заходи були прийняті через вбивство генерала Касема Сулеймані і вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде.

У список санкцій також потрапили:

держсекретар США Майк Помпео;

в.о. міністра оборони Крістофер Міллер;

міністр фінансів Стівен Мнучін;

директор ЦРУ Джина Хаспел;

спецпредставник США в Ірані і Венесуелі Елліот Абрамс;

глава Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Андреа Гаскі.

Під санкції також потрапили колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон, екс-посланник США в Ірані Брайан Хук і екс-міністр оборони Марк Еспер.

Також нещодавно Міністерство фінансів США ввело санкції проти 12 іранських компаній, велика частина з яких пов'язана з виробництвом сталі.

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Раніше США розширювала список санкцій проти Ірану. Додаткові обмежувальні заходи покликані були перешкодити поставкам в Іран продукції, яка, на думку Вашингтона, може використовуватися Тегераном у ядерній, ракетній і військової програмах.

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