За два вбивства: Іран ввів санкції проти Трампа і його адміністрації

Проти чинного президента США Дональда Трампа і його адміністрації Іран ввів санкції.
Як повідомляє Al Arabiya, такі заходи були прийняті через вбивство генерала Касема Сулеймані і вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде.
У список санкцій також потрапили:
- держсекретар США Майк Помпео;
- в.о. міністра оборони Крістофер Міллер;
- міністр фінансів Стівен Мнучін;
- директор ЦРУ Джина Хаспел;
- спецпредставник США в Ірані і Венесуелі Елліот Абрамс;
- глава Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Андреа Гаскі.
Під санкції також потрапили колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон, екс-посланник США в Ірані Брайан Хук і екс-міністр оборони Марк Еспер.
Також нещодавно Міністерство фінансів США ввело санкції проти 12 іранських компаній, велика частина з яких пов'язана з виробництвом сталі.
Раніше США розширювала список санкцій проти Ірану. Додаткові обмежувальні заходи покликані були перешкодити поставкам в Іран продукції, яка, на думку Вашингтона, може використовуватися Тегераном у ядерній, ракетній і військової програмах.
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