"Змусимо Росію платити": Байден оголосив ультиматум Кремлю

Якщо російська влада негайно і без попередніх умов не звільнить опозиціонера Олексія Навального, якого суд засудив до 3,5 року колонії, США введуть нові санкції проти Кремля.

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Про це 4 лютого заявив Джо Байден, оголошуючи майбутні зовнішньополітичні вектори своєї адміністрації.

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"На відміну від мого попередника, я дав президенту Путіну ясно зрозуміти, що дні, коли США відступали перед лицем агресивних дій Росії – втручанням у наші вибори, кібератаками, отруєнням своїх громадян, – пройшли. Ми без зволікань змусимо Росію платити і захищати життєві інтереси нашого народу", – сказав Байден в своїй першій великій конференції після вступу на посаду.

Нагадаємо, що раніше кандидат на посаду радника президента США з нацбезпеки Джейк Салліван назвав одним з перших завдань Байдена з'ясування мети грудневої кібератаки і нанесеного збитку від неї, аби змусити РФ заплатити.

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Крім того, держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що він вивчає реакцію на ситуацію з Навальним, а також інші дії російського уряду, з можливістю введення нових санкцій.

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