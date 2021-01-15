Вашингтон "озброюють": ми пройшлися столицею США (відео)

Підприємці у Вашингтоні бояться погромів, які можуть статися в день інавгурації 46-го президента Джо Байдена 20 січня, тому забивають вікна своїх офісів фанерою таким чином, щоб "рятувати" їх, якщо в американській столиці почнуться заворушення.

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Про це повідомляє кореспондент новин "Сьогодні" Зоряна Степаненко.

З нагоди інавгурації у Вашингтоні вживають безпрецедентних заходів безпеки. Всі вулиці, прилеглі до будівлі Конгресу, перекриті, вони оточені залізним сітчастим парканом. Окрім того, з металу зводять додаткові захисні споруди. А за периметром зосереджені сотні озброєних нацгвардійців.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, під час інавгурації Байдена безпеку гарантуватимуть близько 15 тисяч бійців Національної гвардії, Частина з них буде зі зброєю. Таке рішення міністерство Сухопутних військ прийняло після заворушень у Конгресі, які влаштували прибічники Трампа.

Також повідомлялося, що американські силовики посилюють охорону біля будівель капітоліїв штатів, де засідають місцеві законодавці, на тлі попереджень ФБР про можливість "збройних протестів".

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