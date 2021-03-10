Жінки в чотири рази частіше скаржаться на серйозну "побочку" COVID-вакцини, ніж чоловіки

Жінки частіше скаржаться на побічні реакції після вакцини проти коронавірусу, ніж чоловіки.

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Про це свідчать дані Центру з контролю і профілактики захворювань, передає Daily Mail.

У лютому 2020 року про побічні ефекти повідомили близько 7000 осіб, з яких 80% – жінки. Протягом місяця було введено 13 794 904 дози вакцини, після чого стало відомо про 6 994 побічні ефекти.

Понад 5,5 тисяч вакцинованих, які повідомили про "побочки" були жінки, а 1,4 тисячі – чоловіки. 61,2% жінок отримали вакцини Pfizer або Moderna.

Майже всі повідомлення про небезпечні для життя алергічні реакції були від жінок.

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"Ці відмінності припускають біологічний ефект, можливо, пов'язаний з репродуктивними гормонами", – сказала медичний співробітник Управління безпеки імунізації CDC Джуліанна Джі.

Це також може пояснити, чому чоловіки частіше страждають важкими випадками коронавірусу або вмирають від цього захворювання.

Раніше ми писали, що в Ізраїлі вчені провели попередні дослідження, які показали, що вагітні жінки, які перехворіли на COVID-19 або вакциновані, можуть передавати антитіла дитині під час вагітності та грудного вигодовування.

Також недавно дослідники з'ясували, що п'ята частина людей з коронавірусом страждає облисінням. При цьому більшому ризику піддаються жінки.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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