"Зрада" скасовується? США як і раніше наполягають на зупинці "Північного потоку – 2"

Блінкен обговорив з Маасом співпрацю з союзниками і партнерами для протидії спробам Росії підірвати колективну безпеку

Фото: REUTERS/Efrem Lukatsky

Позиція Сполучених Штатів стосовно будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, вони як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проекту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.

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Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом у вівторок, передає прес-служба Держдепу.

"Держсекретар Блінкен підкреслив прихильність США співпраці з союзниками і партнерами для протидії спробам Росії підірвати нашу колективну безпеку і в цьому ключі підкреслив, що США продовжать протидіяти газопроводу "Північний потік – 2" , – йдеться в повідомленні.

Блінкен і Маас також обговорили важливість трансатлантичного співробітництва для вирішення проблем, що створюються Китаєм і Росією, зусилля з деескалації напруженості на Близькому Сході і забезпечення упорядкованого виведення військ з Афганістану.

Нагадаємо, раніше портал Axios з посиланням на два джерела повідомив, що адміністрація американського президента Джо Байдена нібито має намір відмовитися від санкцій проти Nord Stream AG (оператор "Північного потоку – 2"), оскільки не готова піти на розрив з Німеччиною з такого приводу.

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Ми також повідомляли, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що нарощування військової присутності РФ на кордонах України і "Північний потік – 2" загрожують безпеці Європи.

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