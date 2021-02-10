10 років в'язниці за брехню: у Британії хочуть посилити покарання за порушення карантину

Влада Великої Британії має намір з 15 лютого посилити покарання за порушення карантинного режиму, зокрема за брехню при в'їзді в країну туристу може загрожувати до 10 років тюремного ув'язнення.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Метт Генкок.



Він пояснив, що британський уряд дуже серйозно ставиться до тих випадків, коли люди, які відвідали країни з "червоного списку" за COVID-19 за десять днів до в'їзду до Британії, не повідомили про це в спеціальній анкеті, як повинні.

"Будь-хто, хто збреше у формі пошуку пасажирів і спробує приховати, що перебував у країні з нашого "червоного списку" за десять днів до прибуття сюди, буде засуджений до тюремного ув'язнення на строк до десяти років", – заявив міністр.



Крім того, тим, хто не здасть обов'язковий тест на COVID-19 при поверненні, загрожує штраф 1 тис. фунтів, а тим, хто не здасть другий обов'язковий тест – штраф у 2 тис. фунтів і продовження обов'язкового карантину до 14 днів.



За порушення карантину після повернення до Великої Британії запроваджується штраф 5 тис. фунтів, при повторному порушенні – 10 тис.



Зараз у британському "червоному списку" країн за COVID-19 – 33 держави.

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