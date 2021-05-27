11 млн євро за голову диктатора. За Лукашенка призначили велику нагороду

Екс-кандидат в президенти Білорусі і опозиціонер Валерій Цепкало, який втік із країни, готовий заплатити 11 млн євро за арешт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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Про це він оголосив на своєму YouTube-каналі.

Цепкало оголосив про збір коштів для винагороди силовиків або звичайних громадян, які здійснять затримання і арешт Лукашенка, якого він назвав "злочинцем №1".

Гроші можна пожертвувати на рахунок спеціальної онлайн-ініціативи, до якої може приєднатися будь-хто.

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При цьому збір коштів відбуватиметься за принципом "все або нічого", пояснив опозиціонер. Тобто, завдяки спеціальній технології, гроші будуть списані не одразу, а лише після затримання Лукашенко.

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При цьому Цепкало висловив упевненість в успіху своєї задумки.

За два дні після старту до ініціативи приєдналися понад 500 осіб, які пожертвували загалом приблизно 40 тисяч євро.

Нагадаємо, що через інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську народні депутати України збираються визнати режим Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.

Також ми повідомляли, що Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Білорусі через арешт опозиційного активіста Романа Протасевича. Вони можуть торкнутися транзит газу газогоном "Ямал-Європа".