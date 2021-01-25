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7 ударів ножем в живіт: в Стамбулі напали на туристів з Росії (відео)

25 січня, 16:09

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Імовірного нападника вже затримано

У Туреччині стався збройний напад на групу російських туристів, в результаті якого троє осіб потрапили до лікарні.

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Про це повідомляє Hurriyet.

Інцидент стався ввечері 24 січня в популярному серед туристів стамбульському районі Бешикташ.

На знятих кадрах видно, як чоловік набігає зі спини на трьох осіб і одній жінці завдає сім ударів ножем в живіт. Після цього він забрав її сумку і втік.

У поліції Туреччини стверджують, що постраждалих доставили до лікарні, але загрози їхньому життю немає.

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За попередньою інформацією, нападником був збирач сміття Хасан Хюсейн Й. Наразі його затримано, проте мотиви його вчинку не розголошуються. Розслідування у справі триває.

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Журналісти зазначають, що незадовго до нападу зловмисник попросив у потерпілих милостиню.

Нагадаємо, що минулої осені в одному з турецьких готелів в курортному районі Чолакли в провінції Анталья загинув російський турист – чоловіка затиснуло автоматичною висувною рамою вікна.

А кілька тижнів тому стався напад на українку – чоловік-турок прямо на очах у безлічі людей, покалічивши свою дружину-красуню Ганну Бутим.

Також дивіться відеосюжет про загибель молодої українки в турецькому Бодрумі:

Відео: Сьогодні
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Туреччина росіяни туристи Стамбул напад
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