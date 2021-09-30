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А Путін в курсі? Лукашенко виключив об'єднання з Росією

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
30 вересня, 17:37
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Білоруський диктатор назвав свою країну форпостом на західному напрямку і пригрозив ворогам російською армією
Лукашенко своїми заявами може розсмішити Путіна. Колаж "Сьогодні"
Лукашенко своїми заявами може розсмішити Путіна. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко чітко заявив, що його країна не ввійде до складу Росії і що це все вигадки Заходу. Але при цьому похвалився, що в разі військової загрози російська армія захистить Білорусь. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає пресслужба білоруського лідера.

Він наївно вважає, що президент РФ Володимира Путін дотримується тієї ж думки і нібито поважає незалежність Білорусі.

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"Що стосується того, що Білорусь увійде до складу США, Великої Британії або Росії, – це абсолютна дурість. Ми з Путіним, керівництво Росії і Білорусі в цілому, досить розумні, щоб в рамках двох незалежних, суверенних держав створити такий союз, який буде ще сильніше унітарного утворення. Таке питання (про втрату незалежності і входження до складу Росії. – Ред.) в порядку денному не стоїть взагалі. Це вигадка колективного Заходу, як у нас кажуть", – сказав Лукашенко.

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У той же час він назвав Білорусь форпостом західного напрямку, де створена фактично єдина армія.

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"Єдине озброєне угрупування, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина Збройних сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо. Тому розмова про те, що колись буде цей форпост, безпідставні. При необхідності цей форпост буде створений протягом місяця", – підкреслив білоруський диктатор.

Останні переговори Лукашенка і Путіна

  • 9 вересня лідери Білорусі і Росії провели зустріч, основною метою якої були домовленості про поглиблену інтеграцію двох держав. Хоча багато хто називає це поглинанням Білорусі. За підсумками переговорів було погоджено 28 програм з інтеграції РФ і Білорусі.
  • Також Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про закупівлю російського озброєння на мільярд доларів.
  • Але головною новиною стало те, що Лукашенко зібрався розмістити на кордоні з Україною ракетні комплекси С-400. Білоруський диктатор побачив в Україні потенційну військову загрозу і відразу звернувся до президента РФ за допомогою.

Читайте також в нашому матеріалі, навіщо Путіну і Лукашенку співдружність і чим вона небезпечна для України.

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