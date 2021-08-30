Аеропорт Кабула обстріляли ракетами – ЗМІ

Аеропорт Кабула атакували ракетами, повідомили представники США. Їх перехопила система протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника США.
Всього було випущено п'ять ракет. Поки невідомо, чи всі вони були збиті. Також немає інформації про жертви і постраждалих.
Теракт в аеропорту Кабула
26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. В результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан, і американські військові.
Вибух здійснив терорист-смертник. Ще один чоловік відкрив безладну стрілянину. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).
У Кабулі прогриміли два вибухи? Що сталося в Афганістані і кого знищили США (оновлено)
Американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію. Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.
Нагадаємо, що:
- Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці більше 20 провінцій країни.
- Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
- 19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яка не контролюють ісламісти. Бойовики відкривали по людям вогонь.