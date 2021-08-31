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США завершили місію в Афганістані. Аеропорт Кабула перейшов під контроль талібів

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
31 серпня, 01:27
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Збройні сили Сполучених Штатів повністю покинули Афганістан, внаслідок чого аеропорт його столиці тепер контролює Талібан
США пішли з Афганістану, Кабул під повним контролем "Талібану"
США пішли з Афганістану, Кабул під повним контролем "Талібану" / Фото: Колаж: Сьогодні

Аеропорт столиці Афганістану Кабула перейшов під повний контроль радикального руху "Талібан", який раніше захопив владу в країні. Це сталося після того як його покинули військові Сполучених Штатів.

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Про це з посиланням на власні джерела в керівництві талібів повідомив телеканал Al Jazeera.

"Аеропорт Кабула повністю перейшов під наш контроль після того, як ВС США покинули його", – розповів каналу співрозмовник.

Пізніше генерал морської піхоти США Френк Маккензі заявив про повне виведення військ з Афганістану на брифінгу в Пентагоні після того, як останні військові, відправлені для евакуації американців і афганців, вилетіли з Кабула.

"Я тут, щоб оголосити про завершення нашого виходу з Афганістану і завершення військової місії з евакуації американських громадян", – заявив він.

Маккензі зазначив, що останній рейс вилетів з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая за хвилину до опівночі за кабульским часом.

З території аеропорту Кабула також виведені всі інші іноземні сили.

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Нагадаємо, Рада безпеки ООН у понеділок, 30 серпня, проголосувала за резолюцію із закликом до талібів забезпечити можливість афганцям, які бажають залишити країну, зробити це безпечно. Проєкт резолюції підтримали 13 країн, дві утрималися.

26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. В результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан, і американські військові.

Після цього американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію.

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