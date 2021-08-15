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Афганістан майже пав: таліби взяли під контроль всі кордони і перший район Кабулу (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук
15 серпня, 12:00
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Бойовики руху "Талібан" увійшли в перший район столиці Афганістану. Американські дипломати спішно евакуюються
Таліби контролюють всі митні пункти Афганістану / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Таліби контролюють всі митні пункти Афганістану / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

В Афганістані все менше районів, які контролює урядова армія. Сьогодні вранці стало відомо, що ісламістський рух "Талібан" розпочав наступ на Кабул. До полудня з'явилася інформація, що вони зайняли перший район столиці – Баграм, де знаходиться аеропорт. Практично ніякого опору вони не зустрічають.

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Про це повідомляє агентство Reuters .

Дипломати США почали екстрену евакуацію з посольства в Кабулі.

Користувачі соцмереж порівнюють евакуацію дипломатів США з посольства в Кабулі в 1975 році і зараз
Користувачі соцмереж порівнюють евакуацію дипломатів США з посольства в Кабулі в 1975 році і зараз

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У ніч на неділю таліби без бою взяли Джелалабад, напередодні майже без бою здався Мазарі-Шаріф. Крім того, вранці в неділю стало відомо, що таліби тепер контролюють всі прикордонні пункти в країні. Покинути країну було можливим з аеропорту Кабула.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що американці почали виведення військ з Афганістану на тлі наступу талібів . Також, за нашими даними, Талібан попередив , що всі американські військові, які залишатися, будуть вважатися окупантами.

При цьому президент США Джо Байден не змінює своєї позиції і має намір далі відмовлятися від участі Америки в афганському протистоянні . "Я не відправлю ще одне покоління американців на війну в Афганістані без розумних очікувань іншого результату ", – заявляв Байден в липні.

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