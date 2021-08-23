Світ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Афганська біженка народила на борту літака США. Як приймали пологи

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 серпня, 09:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Під час пологів почалися ускладнення – пілотові довелося знизити висоту, щоб стабілізувати ситуацію
Після посадки літака породіллю госпіталізували. Фото: Транспортне командування Повітряних сил США
Після посадки літака породіллю госпіталізували. Фото: Транспортне командування Повітряних сил США

На борту військового літака ВПС США, який евакуював людей з захопленого талібами Афганістану, у пасажирки почалися пологи. Вона вимушено покинула захоплений Кабул на останніх тижнях вагітності.

Реклама

Про це повідомляє Транспортне командування Повітряних сил США.

Читайте також:

Під час польоту у жінки почалися пологи з ускладненнями. Командир літака знизив висоту, щоб збільшити тиск у літаку. Це допомогло стабілізувати ситуацію і врятувати життя матері, зазначають у командуванні.

Жінку на носилках винесли з літака. Фото: Транспортне командування Повітряних сил США

"Медичний персонал 86-ї медичної групи допоміг афганській матері і сім'ї біля літака C-17 ВПС США, позивний Reach 828, через кілька секунд після того, як вона народила дитину на борту літака після приземлення на авіабазі Рамштайн, Німеччина", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Після посадки мати з немовлям доставили в найближчу лікарню. Зараз вони у "гарному стані", зазначають в ВПС.

Що відбувається в Афганістані

Перед тим, як США вивели свої останні війська, таліби захопили більшу частину Північного, Західного і Південного Афганістану в ході наступу. Після цього урядові війська практично без боїв здавали талібам провінції.

15 серпня уся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан". Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Нагадаємо, 18 серпня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 150 українців хочуть евакуюватися з Афганістану. Літак, який повинен був їх вивезти з країни, не міг потрапити в аеропорт Кабула, так як у нього не було безпечного коридору.

Відомо, що ІЛ-76 Міноброни відправився з Борисполя 18 серпня – третій літак за тиждень, який вилетів з України в Кабул. Перший у ніч на понеділок вивіз з Афганістану 79 українців і іноземців. Другий був заблокований біженцями на злітній смузі з 16 серпня.

Реклама

МЗС поставив перед українськими дипломатами основні завдання:

  • безпечний коридор для доступу в аеропорт;
  • безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка;
  • отримання дозволу на зліт;
  • безпечний вихід літака з території Афганістану.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Влада
До зустрічі залишилося
дній
годин
хвилин
секунд
Визит Зеленського до Байдена у Вашінгтон
Докладніше
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Кейт Вінслет для LA Times
Побиття танцюриста Дорофеєвої
Нові подробиці про його стан
Бути в курсі
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти