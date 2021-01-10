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Алієв і Пашинян приїдуть до Путіна на розмову

10 січня, 13:18

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Крім того, передбачені окремі бесіди Володимира Путіна з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном

11 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв приїдуть до Москви на переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

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Про це повідомляється на сайті Кремля.

"У Москві відбудуться тристоронні переговори президента РФ, президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва і прем'єр-міністра Республіки Вірменія Нікола Пашиняна", – йдеться в повідомленні.

В ході переговорів російського президента, Ільхама Алієва і Нікола Пашиняна планується розглянути хід врегулювання в Карабаху. Також буде порушено питання про надання допомоги жителям Карабаху.

"Крім того, передбачені окремі бесіди Володимира Путіна з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном", – йдеться в повідомленні.

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Алієв і Пашинян приїдуть до Путіна на розмову
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Раніше Ільхам Алієв заявив, що поїздки офіційних осіб Вірменії в Нагірний Карабах перешкоджають нормалізації відносин.

Нагадаємо, Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловилися про конфлікт в Нагірному Карабасів ході своїх новорічних звернень.

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