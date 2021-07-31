Анталія і Мармарис у вогні: з'явилися нові відео лісових пожеж в Туреччині

На кадрах з турецьких курортів туристи спокійно відпочивають, їх не бентежать пожежі і вони продовжують свій відпочинок

Лісові пожежі забрали життя щонайменше чотирьох людей / Фото: колаж "Сьогодні"

У Туреччині вирують масштабні лісові пожежі, які в Анталії і Мармарисі знищують практично все на своєму шляху. Але туристів це не бентежить.

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Про це повідомляє "Сегодня".

На відео з місця видно, що туристи спокійно плавають у воді і їх навіть не бентежать рятувальники, які гасять пожежі.

На кадрах з Туреччини можна побачити людей, які загоряють на пляжах, влаштовують водні розваги і щосили приємно проводять час.

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Лісові пожежі забрали життя щонайменше чотирьох людей, і більше 180 в лікарнях. Доводилося евакуювати цілі села. Заарештували вже п'ятьох підозрюваних. Натовп ледь не влаштував самосуд над одним з них. Поліції довелося відбивати підозрюваного. Але ці підозри стосуються тільки одного підпалу, а не всіх пожеж на південному узбережжі. А вони такі потужні, що дим видно навіть із супутників. Але влада заспокоює – більшість осередків вже взяли під контроль.

Нагадаємо, що в суботу, 31 липня, в Туреччині оголосили зоною лиха регіони країни, що постраждали від пожеж. А саме, в провінціях Адана, Анталья, Мугла, Мерсін і Османійе.

Раніше ми повідомляли, що в Туреччині затримали кількох підозрюваних у підпалах лісів. Одного з імовірних зловмисників помітили місцеві під час розведення вогню – люди ледь не вчинили самосуд. Зараз підозрювані під вартою і влада обіцяє, що винні не уникнуть відповідальності.