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Apple видалила додаток з Кораном з китайського магазину

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 жовтня, 01:43
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Китайська влада офіційно визнають іслам і християнство поширеними в країні релігіями
Корпорація пояснила свої дії вимогами Пекіна. Колаж "Сегодня".
Корпорація пояснила свої дії вимогами Пекіна. Колаж "Сегодня".

Корпорація Apple видалила з китайського магазину додатків додаток Quran Majeed, створене для читання і прослуховування священної книги ісламу – Корану.

Про це повідомляє TechCrunch.

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Що сталося

Корпорація пояснила свої дії вимогами Пекіна, передає Бі-бі-сі з посиланням на розробника програми. В Apple повідомили, що китайська влада виявила в програмі нелегальне утримання.

Раніше на цьому тижні з магазину було видалено популярний додаток з Біблією, зазначає британська телерадіокорпорація. По всій видимості, Olive Tree Bible. Розробники, по всій видимості, зробили це самі, але не відповіли на запит Бі-бі-сі, чому вони прийшли до такого рішення.

Китайська влада офіційно визнають іслам і християнство поширеними в країні релігіями, і декларують, що свобода совісті в країні гарантована конституцією. Однак всі діючі в офіційному полі релігійні організації знаходяться під контролем влади.

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Комуністична партія погоджує призначення священнослужителів і тексти проповідей, а в ісламі – заохочує розвиток жіночих громад і призначення жінок-імамів. Незгодні з державним контролем віруючі і священнослужителі часто піддаються арештам і репресіям.

Нагадаємо, минулого року в Швеції, яка приймає у себе безліч мігрантів з мусульманських країн, в ніч з 28 на 29 серпня спалахнули серйозні масові заворушення. Протести почалися в місті Мальме після того, як антиміграційні активісти провели акцію зі спаленням Корану. Силовики втрутилися в цю акцію і почалося вуличне протистояння.

В Афганістані бойовики руху "Талібан" після того, як зайняли столицю Кабул, оголосили про відтворення т. Н. Ісламського Емірату Афганістан.

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