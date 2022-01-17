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Атака дронів. В ОАЕ військова операція, чутно вибухи – ЗМІ (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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17 січня, 13:31
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Хусити влаштували провокації за допомогою безпілотників
В ОАЕ хусити підірвали три бензовози
В ОАЕ хусити підірвали три бензовози / Фото: Колаж: Сьогодні

В одному з промислових районів Абу-Дабі сталася велика пожежа. Про це в Twitter повідомила службу поліції столиці Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Повідомляється, що внаслідок пожежі вибухнули три бензовози з нафтопродуктами.

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"Сьогодні вранці в районі Ель-Мусаффах спалахнула пожежа, яка призвела до вибуху трьох цистерн з паливом, що знаходилися неподалік резервуарів для зберігання пального", – наголошується в повідомленні.

Очевидно, зловмисники хотіли атакувати об'єкт ADNOC (Національна нафтова компанія Абу-Дабі) у Мусаффі.

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У поліції також зазначили, що найімовірніше причиною пожежі могло стати падіння БПЛА.

Крім того, у міжнародному аеропорту Абу-Дабі виникла пожежа. Наразі бригади працюють над гасінням пожежі, ведеться розслідування, щоб встановити причину загоряння.

Водночас, після того, що сталося, єменський бунт "Ансар Аллах" узяв на себе відповідальність за напад на Абу-Дабі. За словами офіційного представника хуситів Яхья Сарія, сьогодні вони передадуть подробиці проведеної на території ОАЕ військової операції.

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Передісторія

Раніше представник "Ансар Аллах" Мухаммед аль-Бахіті попереджав, що хасиди завдадуть ракетних ударів по території ОАЕ, якщо ця країна не припинить збройне втручання у єменський конфлікт. Іракські ополченці значно посилили свої погрози після поразки на виборах.

Атака безпілотників

7 листопада 2021 року на резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Казими, яка розташована у "зеленій зоні" Багдада, була здійснена атака за допомогою трьох безпілотників з вибухівкою. Політик не постраждав, проте поранення отримали шістьох бійців особистої охорони прем'єра. Незабаром сили безпеки змогли знищити два літальні апарати під час їхнього нальоту на резиденцію прем'єра. Будівля зазнала незначних руйнувань.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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