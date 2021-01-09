Авіакатастрофа в Індонезії: все, що відомо на сьогодні

Boeing 737-500 через 4 хвилини після вильоту зник з радарів

У суботу, 9 січня, в Індонезії зазнав аварії літак Boeing 737-500 рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air, що виконував рейс зі столиці Джакарти в Понтіанак. На борту знаходилися 62 людини.

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"Сегодня" розповідає все, що відомо на цей момент.

Що сталося в Індонезії

За даними Flightradar24, літак через через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти спікірував в океан, втративши 10 000 футів висоти менше ніж за хвилину. Він зник з екранів радарів після зльоту відразу після 14:30 (07:30 за Гринвічем).

Foto/Jessica Helena Wuysang via REUTERS / Фото: Reuters

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Інформацію про катастрофу вже підтвердив міністр транспорту Індонезії Буді Карья Сумаді.

"Загальна кількість пасажирів становить 50 осіб, а також 12 членів екіпажу, що складається з 43 дорослих, 7 дітей і 3 немовлят", – сказав міністр транспорту Індонезії Буді Карья Сумаді.

Foto/Jessica Helena Wuysang via REUTERS / Фото: Reuters

Примітно, що літак не подавав ніяких аварійних сигналів перед катастрофою.

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Відзначимо, що в міжнародному аеропорту Сукарно-Хатта йшов дощ, коли літак вилетів в Понтіанак.

У залі очікування аеропорту Понтіанак родичі загиблих пасажирів чекають офіційної інформації про їхню долю

В регіоні проходить рятувальна операція

Глава пошуково-рятувального агентства Basarnas Багус Пурухіто, сказав, що команди були відправлені для пошуку в водах на північ від Джакарти.

"Наразі ми знаходимося в морі, використовуючи один великий човен і два маленькі човни. Ми не пірнаємо, а використовуємо якорі. Було знайдено кілька предметів, а саме кабелі, кишені, сидіння, волосся, джинси, а також шматки м'яса", – повідомляють рятувальники.

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Очевидці повідомляють, що чули кілька вибухів, а моряки взагалі спостерігали за всім поблизу.

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"Літак, як блискавка, впав в море і вибухнув у воді. Це було досить близько до нас, уламки фанери мало не потрапили в мій човен", – сказав свідок аварії рибалка Соліхін.

Хто зареєструвався на рейс

У соціальних мережах опублікували ймовірний список пасажирів рейсу. Згідно з оприлюдненою інформацією, українців не було на борту. Але посольство України в Індонезії поки що офіційних заяв не давало.

/ Фото: Telegram

Імовірно, пасажири загиблого рейсу перед посадкою в літак

Що відомо про літак

Boeing 737 – найпопулярніше сімейство літаків в світі, яке з моменту введення в дію в 1968 році зазнало кілька модифікацій.

Foto/Jessica Helena Wuysang via REUTERS / Фото: Reuters

Майже 27-річний Boeing 737-500 був набагато старше моделі Boeing 737 MAX, одна з яких розбилася в кінці 2018 року біля Джакарти, в результаті чого загинули всі 189 людей на борту літака Lion Air.

"Ми знаємо про повідомлення ЗМІ з Джакарти і уважно стежимо за ситуацією. Ми працюємо, щоб зібрати більше інформації", – заявив представник Boeing.

INSTAGRAM @HUMASJAKFIRE/via REUTERS / Фото: Reuters

Раніше пасажирський лайнер МАУ, на борту якого знаходилися 176 людина, в тому числі 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня. Відповідальність за те, що трапилося взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

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