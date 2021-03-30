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Австралія запровадила санкції проти Росії через Керченський міст

30 березня, 04:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Такі ж санкції раніше запровадила Канада

Австралія заявила про запровадження санкцій проти чотирьох компаній і одного громадянина Росії, пов'язаних із будівництвом і експлуатацією Кримського моста.

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Про це йдеться у заяві австралійського Міністерства закордонних справ.

"Австралія запровадила адресні фінансові санкції і заборону на поїздки проти одного росіянина і чотирьох російських компаній, пов'язаних із будівництвом і експлуатацією залізничної частини Кримського моста", – заявила голова МЗС Австралії Маріс Пейн.

Санкції введені в координації з Канадою, яка вже оголосила про них раніше. Вони також узгоджуються зі введеними Великою Британією і Євросоюзом.

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На цей момент у санкційних списках Австралії проти Росії за окупацію Криму – 168 фізичних осіб та 52 компанії.

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Нагадаємо, під санкції, впроваджені Канадою, потрапили дві фізособи і чотири компанії з Росії, причетні до будівництва залізниці Керченського моста в окупований Крим.

Ми також повідомляли, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена продовжила строк дії надзвичайного стану в країні і санкцій, введених раніше, зокрема проти Росії, через кібератаки.

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Росія Австралія санкції санкції проти Росії Кримський міст
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