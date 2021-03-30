Австралія запровадила санкції проти Росії через Керченський міст

Австралія заявила про запровадження санкцій проти чотирьох компаній і одного громадянина Росії, пов'язаних із будівництвом і експлуатацією Кримського моста.
Про це йдеться у заяві австралійського Міністерства закордонних справ.
"Австралія запровадила адресні фінансові санкції і заборону на поїздки проти одного росіянина і чотирьох російських компаній, пов'язаних із будівництвом і експлуатацією залізничної частини Кримського моста", – заявила голова МЗС Австралії Маріс Пейн.
Санкції введені в координації з Канадою, яка вже оголосила про них раніше. Вони також узгоджуються зі введеними Великою Британією і Євросоюзом.
На цей момент у санкційних списках Австралії проти Росії за окупацію Криму – 168 фізичних осіб та 52 компанії.
Нагадаємо, під санкції, впроваджені Канадою, потрапили дві фізособи і чотири компанії з Росії, причетні до будівництва залізниці Керченського моста в окупований Крим.
Ми також повідомляли, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена продовжила строк дії надзвичайного стану в країні і санкцій, введених раніше, зокрема проти Росії, через кібератаки.
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