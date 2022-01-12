Азербайджан та Вірменія знову воюють, у хід пішла артилерія: що там відбувається

Після війни 2020 року азербайджанські та вірменські військові знову почали стріляти

Азербайджан та Вірменія влаштували стрілянину на кордоні. Колаж "Сьогодні"

На кордоні Азербайджану та Вірменії знову гаряче: сторони влаштували стрілянину в районі населеного пункту Верін-Шоржа Гегаркунікської області та звинувачують одна одну в провокації. Азербайджанська армія нібито навіть застосувала артилерію та безпілотники. Є втрати з обох боків.

Позиція Азербайджану

У Міноборони Азербайджану стверджують, що першими нібито розпочали вірмени: на Кельбаджарському напрямку азербайджансько-вірменського державного кордону 11 січня загинув військовослужбовець армії Азербайджану.

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"В результаті відповідних заходів, вжитих підрозділами азербайджанської армії, противника було придушено. Вся відповідальність за напруженість, що виникла, лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", – заявили в оборонному відомстві.

Вірменія звинувачує Азербайджан

Міноборони Вірменії відзначило, що Збройні сили Азербайджану відновили обстріл вірменських позицій у східній частині вірменсько-азербайджанського кордону, застосовуючи артилерію та безпілотники.

"Вірменська сторона здійснила адекватні дії. Дані про втрати вірменської сторони уточнюються. На цей момент відомо про трьох поранених", – йдеться у повідомленні.

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Супротивні сторони заспокоїлися, і поки що там затихло.

Війна за Нагірний Карабах 2020-го