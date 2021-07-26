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В кафе і готелі по COVID-сертифікатам: в Азербайджані вводять обов'язкову вакцинацію

26 липня 2021 15:56

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В Азербайджані посилюють боротьбу з COVID-19, окремі категорії населення повинні пройти повний курс вакцинації

Вакцинація від коронавірусу. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Вакцинація від коронавірусу. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Азербайджан вводить майже обов'язкову вакцинацію від COVID для окремих категорій населення. Зокрема, для студентів, чиновників і співробітників підприємств ряду галузей.

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Як повідомляє haqqin.az, з 1 вересня 2021 року не менше 80% співробітників державних органів (структур), а також працівників нижчеперелічених підприємств зобов'язані отримати першу дозу вакцини проти COVID-19, а з 1 жовтня – другу дозу вакцини або мати сертифікат імунітету проти COVID-19.

В їх число входять:

  • всі медичні і фармацевтичні підприємства;
  • всі наукові та освітні установи;
  • підприємства сфери бізнесу і послуг.

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Студенти старше 18 років повинні мати паспорт COVID-19. Крім того, з 1 вересня в Азербайджані почне діяти особливий карантинний режим, який передбачає заборону на відвідування закладів громадського харчування, готелів і торгових центрів без сертифікату про вакцинацію.

"Особи старше 18 років зможуть користуватися послугами закладів громадського харчування в приміщеннях, послугами готелів і великих торгових центрів тільки при наявності паспорта COVID-19", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що Франція вводить обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для медиків та інших категорій працівників, які можуть контактувати з "уразливими людьми".

Також нагадаємо, влада Італії ще в квітні ухвалила закон, який зобов'язав усіх медиків і співробітників системи охорони здоров'я, які працюють в аптеках і медкабінетах, робити щеплення від коронавірусу.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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