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Банани по 25 доларів, кава по 100. КНДР на порозі великого голоду

18 червня 2021 11:41

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Північній Кореї гостро не вистачає їжі – життя мільйони людей опинилися під загрозою, проблему публічно визнав навіть Кім Чен Ин

У Північній Кореї може повторитися найбільший голод 90-их років. Фото: колаж "Сьогодні"

У Північній Кореї може повторитися найбільший голод 90-их років. Фото: колаж "Сьогодні"

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин поскаржився на "найгіршу в історії ситуацію" в КНДР, а тепер він вперше публічно визнав, що в країні не вистачає їжі.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Яна Котик.

Масштабів дефіциту голова Трудової партії не розкрив, але, згідно з недавніми оцінками Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, його країна гостро потребує постачання близько 860 тис. тонн продовольства. Це еквівалентно трохи більше ніж двом місяцям поставок.

На цьому тлі ціни на продукти, насамперед імпортні, неймовірно підскочили. Так, кілограм бананів у місцевих магазинах коштує 45 доларів, невеликий пакет чорного чаю – 70 доларів, а упаковка кави – понад 100 доларів.

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Головні причини продовольчої кризи – пандемія коронавірусу і торішні тайфуни.

Востаннє КНДР переживала таку ситуацію після розвалу Радянського Союзу – тоді країна залишилася без джерел гуманітарної допомоги. В результаті, за підрахунками міжнародних організацій, від голоду померло близько трьох мільйонів осіб.

Нагадаємо, що в січні Кім Чен Ин вже визнавав майже повний провал п'ятирічного плану економічного розвитку країни.

А після цього він закликав Північну Корею зайнятися "всебічним" розширенням зовнішніх зв'язків з навколишнім світом.

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