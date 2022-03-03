Білорусь не воюватиме в Україні — заява Лукашенка

Білоруський диктатор заявив, що розгадав плани Заходу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Білорусь хочуть примусити до війни з Україною — про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у відеозверненні.

"Нас просто хочуть заштовхати у війну в Україні спеціально, щоб ми оголили решту наших кордонів, а потім з вами розберуться швидко, ми навіть з України не встигнемо повернутися, щоб вас захистити. Це тактика. А стратегія у них — розібратися з Росією і з нами заодно. Ми розгадали їхні задуми, не просто розгадали, ми маємо достатньо для цього інформації. Але фейків навколо нашої країни буде ще достатньо. Ми знаємо, чого вони хочуть, і ми до цього готові. Ми боротимемося і вмиратимемо за вас на нашій землі", — заявив він.

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Тим часом білоруська військова колона, яка вишикувалася в селі Михайло-Коцюбинське Чернігівської області, відмовляється рухатися далі у бік України. За даними ZN.ua, йдеться про кілька сотень одиниць техніки, серед якої "Смерчі", танки, "Піони", БМП, БТР, бензовози та машини з піхотою. Джерело видання повідомило, що командири військ "бігають колоною і змушують виконувати наказ".

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Втрати окупантів з 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 9000 осіб;

танків – 217 од.;

бойових броньованих машин – 900;

артилерійських систем – 90;

реактивних систем залпового вогню – 42;

засобів ППО – 11;

літаків – 30 (інформація уточнюється);

вертольотів – 31 (інформація уточнюється);

автомобільної техніки – 374;

легких швидкісних катерів – 2;

цистерн із пальним – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.