Білорусь відповіла на заборони ЄС. "Белавіа" скасувала рейси до низки країн

Фото: avianews.com

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала рейси до семи країн ЄС і до російського Калінінграда з 27 травня по 30 жовтня 2021 року. Рішення ухвалили через "заборони на виконання рейсів з боку низки країн".

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Про це заявили в пресслужбі авіакомпанії.

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"Белавіа" скасувала польоти за такими напрямками:

Варшава;

Мілан;

Амстердам;

Рим;

Франкфурт;

Берлін;

Мюнхен;

Ганновер;

Відень;

Брюссель;

Барселона;

Калінінград.

Пасажирам запропонували змінити дату вильоту або компанія може повернути повну вартість квитків протягом року з моменту їх придбання.

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Нагадаємо, примусова посадка в Мінську літака лоукостера Ryanair і арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів цим рейсом з Афін до Вільнюса, може призвести до того, що небо Білорусі стане безпольотним для багатьох країн. До цього, зокрема, закликали на саміті Євросоюзу.

Крім того, Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.