Білорусь порушила нову кримінальну справу проти Тихановської

Генеральна прокуратура Білорусі повідомила про кримінальну справу, яку було порушено щодо лідера опозиції Світлани Тихановської. Вона стало вже другою – раніше жінку звинуватили в "спробі захоплення влади".

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Про це повідомляє БелТА, посилаючись на білоруського генпрокурора Андрія Шведа.

Він уточнив, що Тихановська та об'єднання екс-силовиків Білорусі BYPOL звинувачуються в підготовці теракту.

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"Зазначені особи кілька днів тому намагалися вчинити вибухи і підпали на території столиці та інших міст. Затриманий на місці злочину громадянин (В'ячеслав – ред.) Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту", – розповів Швед.

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Генпрокурор звинуватив опозицію в тому, що її представники планували покласти на владу країни відповідальність за теракти.

На цьому тлі КДБ Білорусії доручив зібрати документи для направлення в Польщу і Литву запитів на видачу Тихановської та інших фігурантів справи.

26 березня МВС Білорусі заявило про запобігання двох терактів – в Мінську і в військовому містечку в Печах (біля Борисова). Буцім саморобні вибухові пристрої мав підірвати 35-річний житель Мінська В'ячеслав Малейчук.

Варто зазначити, що минулого тижня представники BYPOL повідомили про те, що КДБ готує теракт в одному з будинків органів внутрішніх справ на День Волі.

Нагадаємо, що раніше Білорусь направила в Литву запит на екстрадицію Світлани Тихановської, але отримала категоричну відмову.

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