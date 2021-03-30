Білорусь запровадила санкції у відповідь проти всіх

Білоруський президент Олександр Лукашенко у вівторок підписав указ про запровадження економічних санкцій проти країн Євросоюзу та інших держав, які раніше "ухвалили спеціальні заходи" проти Білорусі.

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Про це повідомила його прес-служба.

"Документ ухвалений з метою забезпечення безпеки та захисту національних інтересів Республіки Білорусь", – йдеться в повідомленні.



Указ "Про застосування спеціальних заходів" вводить заборону на ввезення в країну окремих категорій товарів і на імпорт робіт і послуг, що надаються юридичними і фізичними особами держав, які раныше застосували санкції стосовно білоруських громадян і компаній.



Конкретний перелік підсанкційних товарів, робіт і послуг, а також іноземних юридичних і фізичних осіб встановить Рада міністрів Білорусі.

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Нагадаємо, в лютому Європейський Союз продовжив на рік санкції проти представників бізнесу та самопроголошеної влади Білорусі у зв'язку з жорстокими репресіями і залякуванням мирних демонстрантів, а також з фальсифікацією результатів виборів у країні. До "чорного списку" потрапили сім компаній і 88 осіб, зокрема й Олександр Лукашенко.

Також у лютому в рамках санкцій проти Білорусі США запровадили заборону на видачу віз 43 білоруським громадянам, які могли бути причетними до придушення протестів у країні.

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