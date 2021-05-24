Дали 24 години: Білорусь висилає посла Латвії

Крім Ейнарса Семаніса вислали всіх співробітників посольства, крім одного технічного, у них є 48 годин, щоб покинути країну

Эйнарса Семаніса вислали з Білорусі

Білорусь висилає посла Латвії Ейнарса Семаніса, йому запропоновано покинути країну протягом 24 годин.

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Про це повідомив глава МЗС Білорусі Володимир Макей, передає Белта.

"Посол Латвії був запрошений в МЗС у зв'язку з образою держпрапора Білорусі в Ризі", – сказав Макей.

За його словами, Білорусь висилає все посольство, за винятком одного технічного співробітника. Інші співробітники повинні покинути країну протягом 48 годин

"Залишити тут одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будинком", – сказав міністр.

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Пізніше стало відомо, в МЗС Латвії повідомили, що у відповідь на дії Мінська міністерство викликало тимчасового повіреного в справах Білорусії "для інформування про ідентичні дії і висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин".

Раніше ми повідомляли, що лише через добу після того, як в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку пасажирський літак і був заарештований журналіст Роман Протасевич, влада Білорусі вирішила озвучити свою версію події.