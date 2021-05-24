Дали 24 години: Білорусь висилає посла Латвії

Эйнарса Семаніса вислали з Білорусі
Білорусь висилає посла Латвії Ейнарса Семаніса, йому запропоновано покинути країну протягом 24 годин.
Про це повідомив глава МЗС Білорусі Володимир Макей, передає Белта.
"Посол Латвії був запрошений в МЗС у зв'язку з образою держпрапора Білорусі в Ризі", – сказав Макей.
За його словами, Білорусь висилає все посольство, за винятком одного технічного співробітника. Інші співробітники повинні покинути країну протягом 48 годин
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"Залишити тут одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будинком", – сказав міністр.
Пізніше стало відомо, в МЗС Латвії повідомили, що у відповідь на дії Мінська міністерство викликало тимчасового повіреного в справах Білорусії "для інформування про ідентичні дії і висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин".
Раніше ми повідомляли, що лише через добу після того, як в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку пасажирський літак і був заарештований журналіст Роман Протасевич, влада Білорусі вирішила озвучити свою версію події.