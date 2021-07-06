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Білорусь заборонила мовлення двох українських телеканалів – "не підійшла" реклама

6 липня 2021 14:22

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як заявили в Білорусі, в ефірі телепрограм була реклама, нібито не заявлена при отриманні дозволів на мовлення

З 5 липня в Білорусі заборонили мовлення двох українських телеканалів UA і KVARTAL TV.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інформації Білорусі.

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Це пов'язано з тим, що в ефірі українських телепрограм нібито була виявлена не заявлена при отриманні дозволів на мовлення реклама.

"Рішенням Міністерства інформації Республіки Білорусь від 5 липня 2021 року анульовані дозволи на поширення на території Республіки Білорусь двох іноземних телепрограм UA і KVARTAL TV", – йдеться в заяві.

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Нагадаємо, днями на заході з нагоди Дня незалежності Білорусі Лукашенко заявив, що нібито величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь, тому він доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною, однак у Держприкордонслужбі України повідомили, що ознак перекриття кордону з Білоруссю немає.

Дивіться також в нашому сюжеті, як Білорусь спалює мости з Євросоюзом:

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