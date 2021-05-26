"Белавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня

Пасажири, які вже купили квитки, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала всі рейси в Україну (в/з Києва, Львова, Одеси і Харкова) з 26 травня по 25 серпня 2021 року.

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Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

"Пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка. Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків", – повідомили в авіакомпанії.

Зазначається, що строк дії квитків становить 1 рік з моменту придбання для повністю невикористаних квитків, 1 рік з моменту початку польоту для частково використаних квитків.

Як повідомляли новини "Сьогодні", українцям порадили не їздити до Білорусі, оскільки є загроза бути затриманими. Також нагадаємо, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю і польоти над цією країною в інші держави. Однак для українців можна потрапити на білоруську територію на автобусі, квитки продовжують продавати.