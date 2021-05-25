Білоруське ТБ перебрехало слова диспетчера і пілота Ryanair при розшифровці переговорів

Літак Ryanair приземлився / Фото Andrius Sytas/Reuters

Білоруський телеканал ОНТ збрехав, коли оприлюднив свою "розшифровку" переговорів диспетчера в Мінську і пілота авіалайнера Ryanair, в якій стверджувалося, що скандальна посадка повітряного судна в столиці Білорусі відбулася з ініціативи екіпажу.

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Це повідомляє видання "Медиазона.Беларусь".

На телеканалі ОНТ 24 травня вийшов сюжет з розшифровкою фрагмента переговорів пілота Ryanair і диспетчера мінського аеропорту. У ньому голос за кадром стверджує, що "пілот конкретно і чітко дає зрозуміти, що ініціатива приземлятися в Білорусі з боку екіпажу".

"Це його рішення", – каже співробітник ОНТ.

На підтвердження цього аудіозапис фрагменту супроводжується субтитрами:

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Диспетчер: Ця рекомендація приземлитися в Мінську – звідки вона до вас надійшла? Вона прийшла від авіакомпанії, від аеропорту відправлення чи аеропорту прибуття?

Екіпаж: Це наші рекомендації.

Однак з опублікованоъ департаментом авіації розшифровки переговорів пілота і диспетчера, запитання про "рекомендації приземлитися в Мінську" ставив пілот літака, а не диспетчер.

Так само, як і ОНТ, фрагмент переговорів опублікував і телеканал "Білорусь-1".

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Нагадаємо, що у Лукашенка безглуздо пояснили захоплення літака Ryanair в Мінську. Нібито загрози про теракт на борту авіалайнера з опозиційним активістом Романом Протасевичем були пов'язані з палестино-ізраїльським конфліктом.

Також повідомлялося, що палестинське угруповання ХАМАС спростувало свою причетність до загрози мінування літака Ryanair, на яку посилалася білоруська влада, намагаючись виправдати примусову посадку 23 травня літака, що летів за маршрутом Афіни – Вільнюс над територією Білорусі.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську