Безпрецедентне затримання в Мінську – хто такий Роман Протасевич

Молодий журналіст брав участь у протестах ще 10 років тому, а також працював на українському Донбасі

В аеропорту Мінська затримали Романа Протасевича – для цього влада примусово посадила пасажирський літак Ryanair. Розповідаємо, хто такий Роман Протасевич і що йому загрожує в Білорусі.

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Протасевич – мінчанин, у цьому році йому виповнюється 26. Навчався на факультеті журналістики БГУ, проте його відрахували, як він заявив, з політичних мотивів. Опозиціонер, журналіст і блогер. У ЗМІ Білорусі пропрацював понад 8 років, зокрема журналістом "Єврорадіо" і білоруської служби "Радіо Свобода". Виступав за декомунізацію і легалізацію канабісу. Протягом року працював на Донбасі в зоні АТО як журналіст-фрілансер.

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Став одним із творців каналу NEXTA – у 2015 році його запустили на YouTube, а в 2017-му канал перейшов у Telegram. Згодом влада назвала канал екстремістським. Канал висвітлює масові акції протесту проти Олександра Лукашенка. Наприкінці вересня Роман заявив про вихід з проєкту NEXTA й останнім часом вів телеграм-канал "Білорусь головного мозку" (також названий владою екстремістським). Причин розбіжностей з колегами Роман не коментував.

Роман Протасевич живе і працює в Литві за національною візою, виїхав з Білорусі минулого року. Повідомляли, що він також вивіз своїх батьків з Білорусі, після чого Лукашенко позбавив військового звання батька Романа – Дмитра Протасевича.

Що загрожує Протасевичу?

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У листопаді 2020 року Роман Протасевич був звинувачений за кількома статтями. Міністерство закордонних справ Білорусі вимагало від Польщі видати його.

За даними КДБ, Протасевич оголошений у міждержавний розшук, а також внесений у перелік причетних до терористичної діяльності.

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ЗМІ повідомляли, що Протасевичу може загрожувати страта, проте це не так. Журналіст проходить обвинуваченим за такими статтями:

ч. 3 ст. 130 (вчинення умисних дій, спрямованих на розпал соціальної ворожнечі за ознакою професійної належності – максимальна санкція до 12 років);

ст. 293 (організація масових заворушень – максимальна санкція до 15 років);

ст. 342 (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок – максимальна санкція до 3 років).

За жодною з них не передбачена найвища міра покарання.

"Його підозрювали в причетності до екстремізму, але обвинувачення за цією статтею висунуто не було", – пояснив "Сьогодні" правозахисник центру "Вясна" Сергій Сис.

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Нагадаємо, у Греції, ще перед вильотом літака компанії Ryanair, який вирушав за маршрутом Афіни – Вільнюс, екс головний редактор NEXTA Роман Протасевич помітив за собою стеження.

Як ми повідомляли, після гучного затримання в Мінську екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича соцмережі закликають до бойкоту компанії Ryanair. Для того, щоб його затримати, спеціально посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську