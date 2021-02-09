Лукашенко без вусів "зламав" сайт президента Білорусі: фото

Білоруська влада перезапустила офіційний сайт глави держави. Тепер він має вигляд персонального сайту самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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Все через незвичайну рубрику – Президент без краватки, яка присвячена родині, хобі, спортивним уподобанням і заняттям Лукашенка присадибним господарством.

У категорії "Сім'я" опубліковані фотографії з сімейного архіву Лукашенка, на яких не визнаний Україною глава держави зображений з трьома синами і сімома внуками.

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Реклама / Фото: president.gov.by

/ Фото: president.gov.by

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Однак вирізняється серед усіх знімків фото, на якому Олександр Лукашенко зображений з одним із синів, причому сам він без вусів. Це дуже незвично для нього, адже вуса є його невід'ємним "атрибутом" з моменту появи в політиці.

president.gov.by / Фото: president.gov.by

Незабаром після запуску сайт вимкнувся. У соцмережах вже назвали причиною цього те саме фото.

Стверджують, що сайт розробляли білоруські програмісти з Парку високих технологій.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що провів "таємну інавгурацію" через побоювання провокацій, які нібито готували проти білоруських депутатів.

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