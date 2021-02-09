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Лукашенко без вусів "зламав" сайт президента Білорусі: фото

9 лютого, 16:34

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На сайті президента Білорусі показали самопроголошеного главу держави до політичної кар'єри

Білоруська влада перезапустила офіційний сайт глави держави. Тепер він має вигляд персонального сайту самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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Все через незвичайну рубрику – Президент без краватки, яка присвячена родині, хобі, спортивним уподобанням і заняттям Лукашенка присадибним господарством.

У категорії "Сім'я" опубліковані фотографії з сімейного архіву Лукашенка, на яких не визнаний Україною глава держави зображений з трьома синами і сімома внуками.

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/ Фото: president.gov.by

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Лукашенко без вусів "зламав" сайт президента Білорусі: фото

/ Фото: president.gov.by

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Однак вирізняється серед усіх знімків фото, на якому Олександр Лукашенко зображений з одним із синів, причому сам він без вусів. Це дуже незвично для нього, адже вуса є його невід'ємним "атрибутом" з моменту появи в політиці.

president.gov.by

president.gov.by / Фото: president.gov.by

Незабаром після запуску сайт вимкнувся. У соцмережах вже назвали причиною цього те саме фото.

Стверджують, що сайт розробляли білоруські програмісти з Парку високих технологій.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що провів "таємну інавгурацію" через побоювання провокацій, які нібито готували проти білоруських депутатів.

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Білорусія Олександр Лукашенко

Джерело: Сьогодні

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