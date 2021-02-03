Коронавірус здатний розмножуватися в клітинах підшлункової залози – дослідження

Німецькі та канадські біологи провели низку досліджень і з'ясували, що частинки коронавірусу потрапляють в клітини підшлункової залози і розмножуються всередині них.

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В опублікованій в журналі Nature Metabolism статті йдеться про те, що інфекція здатна викликати порушення в рівні глюкози в організмі носіїв COVID-19.

Як виявилося, SARS-CoV-2 може проникати як в екзокринні, так і ендокринні клітини підшлункової залози, в тому числі і в бета-клітини, що виробляють інсулін.

Раніше фахівці звернули увагу, що у деяких хворих на COVID-19 з важким перебігом захворювання порушувався рівень глюкози в крові. Зараз вчені з'ясовують, чи може коронавірус призвести до діабету.

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Спочатку COVID-19, викликаний SARS-CoV-2, вважався захворюванням легенів, однак, дослідження показали, що SARS-CoV-2 може також вражати нирки, серце, головний мозок, шлунково-кишкові та ендокринні органи.

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Також ми писали про те, що вчені виявили небезпечну особливість "південноафриканського" штаму коронавірусу. Вакцини виявилися менш ефективні, ніж проти "оригінального" COVID-19.

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