"Бадьорий, позитивний і веселий". До Протасевича пустили адвоката

Через підписку про нерозголошення захисниця білоруського журналіста не розповіла, де його утримують і в якому статусі він перебуває

/ Фото: REUTERS

Через чотири дні після затримання в мінському аеропорту білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича до нього все-таки допустили адвоката Інесу Оленську.

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Про це повідомляє Наша Нива.

За словами Оленської, у її підзахисного "все добре, він бадьорий, позитивний і веселий", тому хвилюватися за нього не варто.

Інші подробиці про Протасевича, зокрема місце його утримання і в якому статусі він перебуває, його захисниця не повідомила через підписку про нерозголошення.

"Обсяг відомостей, які я не можу розголошувати, до мене не доведений, тому більше нічого не можу повідомляти", – сказала Оленська.

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Нагадаємо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусили сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого були затримані журналіст Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Бєлавіа".

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Кром того, європейські країни розробляють санкційний пакет стосовно білоруської влади через те, що сталося, а Верховна Рада планує визнати режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську