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Бойовики за півдня випустили з сектору Газа по Ізраїлю близько 230 ракет

19 травня, 22:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що за сьогодні з сектору Газа було випущено близько 230 ракет і мінометних снарядів

За останні 12 годин бойовики випустили близько 230 ракет і мінометних снарядів з сектору Газа по Ізраїлю. 30 з них не змогли перетнути кордон і приземлилися на території Гази.

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Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, передає The Times of Israel.

Система протиракетної оборони "Залізний купол" перехопила приблизно 90 відсотків снарядів, які прямували в бік населених пунктів.

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За словами медиків, сьогодні одна людина, солдат ЦАХАЛ, був поранений, отримавши осколкові поранення в руку, і ще як мінімум 11 людей отримали легкі поранення під час втечі до бомбосховища.

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Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден під час переговорів з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху заявив, що вже сьогодні очікує значну деескалацію в районі сектору Газа.

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Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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