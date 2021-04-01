Більше 40 мутацій: в Африці виявили небезпечний штам коронавірусу

В Африці виявили новий штам коронавірусу, який може містити в собі до 40 мутацій.

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Про це заявив глава Центру з контролю і профілактики захворювань Джон Нкенгасонг, передає DW.

За його словами, перший випадок зараження новим видом інфекції був зафіксований у громадян Танзанії, які приїхали до Анголи. Зараз вчені з ПАР проводять дослідження штаму, однак перші результати "вже дають привід для занепокоєння".

Нкенгасонг підкреслив, що даних про ефективність вакцин проти цієї мутації поки немає. Більш того, з середини минулого року Танзанія не надає інформацію щодо захворюваності в країні.

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"Повільно рухається в бік третьої хвилі", – додав фахівець.

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Нагадаємо, раніше епідеміологи заявили, що світу будуть потрібні нові COVID-вакцини протягом рокучерез поширення нових штамів інфекції.

Також ми писали, що в двох областях України зафіксували південноафриканський штам коронавірусу.

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