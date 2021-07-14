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Понад 70 загиблих, пожежі і погроми: ПАР охопили заворушення (фото, відео)

14 липня 2021 2:46

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Насильство спалахнуло після того, як екс-президент Джейкоб Зума почав відбувати тюремний строк за неповагу до суду

Заворушення у ПАР / колаж "Сьогодні"

Заворушення у ПАР / колаж "Сьогодні"

У Південно-Африканській Республіці після арешту екс-президента країни Джейкоба Зумипочалися заворушення, які в кількох регіонах переросли в погроми і грабежі, за останніми даними загинуло щонайменше 72 людини.

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Про це повідомляє Associated Press.

/ Фото: REUTERS

При цьому багатьох людей просто затоптали насмерть, коли натовп грабував і громив магазини, а поліція і військові закидали його світлошумовими гранатами і стріляли гумовими кулями в спробі зупинити заворушення.

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В основному постраждали дві найбідніші провінції країни.

"Безліч смертей в провінціях Гаутенг і Квазулу-Натал сталися в результаті хаотичної тисняви, коли тисячі людей крали їжу, електроприлади, спиртні напої і одяг з магазинів", – повідомив представник поліції Матапело Петерс.

/ Фото: REUTERS

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Також була розграбована і припинила роботу радіостанція і закрилися більшість центрів вакцинації від COVID-19.

За словами Петерса, крім людей, яких розчавив натовп, поліція розслідує випадки загибелі в результаті вибухів, коли учасники заворушень намагалися пограбувати банкомати, а також інші випадки зі смертельними наслідками в результаті стрілянини.

/ Фото: REUTERS

Під час заворушень було затримано понад 1200 людей.

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Три роки тому Джейкоб Зума зрікся президентства, щоб уникнути імпічменту, після чого його звинуватили в корупції. На судові засідання колишній лідер ПАР не приходив, за це й отримав тюремний строк.

Насильство спалахнуло після того, як екс-президент Зума почав відбувати 15-місячний строк за неповагу до суду . 8 липня він уперше сам здався владі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 7 липня на Гаїті розстріляли президента і його дружину . Жовенель Моїз помер відразу, а його 47-річна дружина отримала вогнепальне поранення і була госпіталізована

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