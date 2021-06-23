Більш ніж на 90%. AstraZeneca заявила про ефективність своєї вакцини проти дельта-штаму

Вакцини, вироблені Pfizer і AstraZeneca, також забезпечують високий захист від госпіталізації при індійському варіанті COVID-19

Вакцина AstraZeneca / Фото: Reuters

Вакцина шведсько-британської компанії AstraZeneca ефективна проти варіантів коронавірусу Delta і Kappa, виявлених у Індії.

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Про це з посиланням на останні дослідження заявили в компанії, передає Reuters.

Згідно із заявою, у дослідженні Оксфордського університету вивчалася здатність моноклональних антитіл у крові видужалих і вакцинованих людей нейтралізувати варіанти дельта і каппа.

У AstraZeneca уточнили, що останні результати Оксфордського дослідження засновані на нещодавньому аналізі, проведеному Службою суспільної охорони здоров'я Англії (PHE), який показав, що вакцини, вироблені Pfizer Inc (PFE.N) і AstraZeneca, забезпечують високий захист більш ніж 90% від госпіталізації через дельта-варіант.

Тим часом в Україні почали підготовку до боротьби з дельта-штамом коронавірусу, який у 1,6 раза агресивніший, ніж інші відомі варіанти.

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Ми також писали, що в Індії у штаті Махараштра, який є "лідером" за захворюваністю на "чорну плісняву", виявили 20 випадків зараження новою мутацією індійського штаму COVID-19, що могла підвищити заразність вірусу. Новому варіанту вже присвоїли назву Delta+.

Що відбувалося в Україні і світі у вівторок, 22 червня, дивіться у новинах "Сьогодні".

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