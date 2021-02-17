Русский
$ 27,83
33,77
  1. Світові новини
  2. Інші країни

"Більше двох дітей – проблема": у Єгипті хочуть обмежити народжуваність

17 лютого, 05:34

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Уряд хоче взяти під контроль темпи зростання населення

Уряд Єгипту розробляє програму для обмеження народжуваності в країні і зниження приросту населення, оскільки ресурсів на всіх не вистачає.

Реклама

Про це заявив єгипетський президент Абдель Фаттах ас-Сісі, передає Egypt Independent.

За словами ас-Сісі населення Єгипту зростає занадто швидко, а мати більш як двох дітей у сім'ї – "дуже велика проблема" і необхідно поширювати інформацію про небезпеку швидкого приросту населення.

Водночас запроваджувати будь-які суворі заходи на законодавчому рівні поки не планують, хочуть проводити роз'яснювальну роботу.

"Ми не прагнемо вирішити цю проблему шляхом ухвалення суворих законів. Ми працюємо над програмою, щоб протистояти збільшенню населення і надавати послуги, необхідні для цього", – підкреслив президент.

В тренді
У США засікли сім мутацій COVID-19, схожих на британську: передаються швидше
Реклама

Він додав, що темпи приросту населення повинні бути пропорційні ресурсам, доступним державі, а зростання населення негативно впливає на всі сектору.

Ас-Сісі, підкреслив, що єгипетський народ не помітить значного поліпшення життя, поки темпи зростання населення не буде взято під контроль.

Тим часом скасування політики "одна сім'я – одна дитина" не допомогло Китаю відновити колишні темпи приросту населення – коефіцієнт народжуваності в країні впав до рекордно низького рівня.

Ми також писали, що в Україні за минулий рік зафіксували стрибок смертності: За 11 місяців 2020 року померло 549,17 тис. людей, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, і народилося 268,9 тис. людей – на 6,2% менше.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Єгипет президент діти нарождуваність
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сплять в
Сплять в "блощичниках" і прямо на вулиці: 180 українців застрягли на курорті в ТанзаніїІнші країни
Звідки взявся коронавірус: експерт з місії ВООЗ заявив про нові докази
Звідки взявся коронавірус: експерт з місії ВООЗ заявив про нові доказиІнші країни
У понад 80% випадків люди хворіють коронавірусом безсимптомно – дослідження
У понад 80% випадків люди хворіють коронавірусом безсимптомно – дослідженняІнші країни
ВООЗ завершила розслідування в Ухані: головне про походження коронавірусу
ВООЗ завершила розслідування в Ухані: головне про походження коронавірусуІнші країни
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)
На Стамбул обрушився потужний снігопад (фото)Інші країни
Росія в люті: головні заяви країн на засіданні Радбезу ООН
Росія в люті: головні заяви країн на засіданні Радбезу ООНУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти