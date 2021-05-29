Більш заразний. У В'єтнамі виявили гібрид британського та індійського COVID-19

Влада В'єтнаму виявила новий варіант коронавірусу – комбінацію індійського і британського варіантів COVID-19. Він більш заразний і швидко поширюється по повітрю.
Про це заявив міністр охорони здоров'я республіки Нгуен Тхань Лонг, передає Reuters.
"В'єтнам виявив новий варіант COVID-19, що поєднує характеристики двох існуючих варіантів, вперше виявлених в Індії і Великобританії", – сказав міністр.
Читайте також: Індійський штам коронавірусу може поширитися 60 країнами. ВООЗ дала тривожний прогноз
За його словами, поява такого гібрида двох відомих варіантів COVID-19, може бути дуже небезпечною.
Як зазначається, після успішного стримування вірусу протягом більшої частини минулого року В'єтнам зіткнувся з різким сплеском захворюваності в кінці квітня.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я назвала індійський COVID-19 загрозою для всього світу.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус