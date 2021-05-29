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Більш заразний. У В'єтнамі виявили гібрид британського та індійського COVID-19

29 травня, 18:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Влада В'єтнаму попереджає, що новий варіант коронавірусу – комбінація британського та індійського штамів – може бути дуже небезпечна

Влада В'єтнаму виявила новий варіант коронавірусу – комбінацію індійського і британського варіантів COVID-19. Він більш заразний і швидко поширюється по повітрю.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я республіки Нгуен Тхань Лонг, передає Reuters.

"В'єтнам виявив новий варіант COVID-19, що поєднує характеристики двох існуючих варіантів, вперше виявлених в Індії і Великобританії", – сказав міністр.

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За його словами, поява такого гібрида двох відомих варіантів COVID-19, може бути дуже небезпечною.

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Як зазначається, після успішного стримування вірусу протягом більшої частини минулого року В'єтнам зіткнувся з різким сплеском захворюваності в кінці квітня.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я назвала індійський COVID-19 загрозою для всього світу.

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