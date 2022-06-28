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Болгарія висилає 70 російських дипломатів — що сталося

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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28 червня, 22:33
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Працівники посольства працювали проти інтересів країни
Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков розповів, чому висилають дипломатів РФ із Болгарії/Фото: Konstantinos Tsakalidis/Getty Images, колаж: "Сьогодні"
Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков розповів, чому висилають дипломатів РФ із Болгарії/Фото: Konstantinos Tsakalidis/Getty Images, колаж: "Сьогодні"

У Болгарії прийняли рішення вислати з країни 70 працівників посольства Росії у Софії. Більша частина дипломатів працювала на розвідку.

Про це повідомляє агентство БТА.

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Деталі

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков зазначив, що велика частина працівників посольства РФ працювала на іноземну розвідку, а їхня дипломатична роль була лише прикриттям.

Петков не конкретизував, за яку саме діяльність висилають російських дипломатів, оскільки ця інформація є конфіденційною.

"Я б хотів звернутися до всіх країн, не тільки до Росії, що кожен, хто працюватиме проти інтересів Болгарії, буде висланий до країни, з якої прибув", — зазначив прем'єр.

У РФ відреагували на скандальне звільнення дипломата через війну в Україні

У Кремлі звинуватили радника місії Росії при ООН у Женеві Бориса Бондарєва, який зі скандалом подав у відставку, у зраді. Напередодні дипломат висловився проти війни в Україні та заявив про "деградацію МЗС РФ" та міністра Сергія Лаврова.

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Гучну відставку Бондарєва прокоментував речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Пан Бондарєв більше не з нами, найімовірніше, він проти нас... Він засуджує дії російського керівництва, а дії російського керівництва підтримуються практично всім населенням нашої країни. Отже, цей пан виступив проти загальної консолідованої думки нашої країни", — заявив Пєсков.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що дипломати РФ в ООН почали викривати режим Путіна. Також ми писали, що Росія висилає вісім японських дипломатів.

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