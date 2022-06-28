Болгарія висилає 70 російських дипломатів — що сталося

У Болгарії прийняли рішення вислати з країни 70 працівників посольства Росії у Софії. Більша частина дипломатів працювала на розвідку.
Про це повідомляє агентство БТА.
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Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков зазначив, що велика частина працівників посольства РФ працювала на іноземну розвідку, а їхня дипломатична роль була лише прикриттям.
Петков не конкретизував, за яку саме діяльність висилають російських дипломатів, оскільки ця інформація є конфіденційною.
"Я б хотів звернутися до всіх країн, не тільки до Росії, що кожен, хто працюватиме проти інтересів Болгарії, буде висланий до країни, з якої прибув", — зазначив прем'єр.
У РФ відреагували на скандальне звільнення дипломата через війну в Україні
У Кремлі звинуватили радника місії Росії при ООН у Женеві Бориса Бондарєва, який зі скандалом подав у відставку, у зраді. Напередодні дипломат висловився проти війни в Україні та заявив про "деградацію МЗС РФ" та міністра Сергія Лаврова.
Гучну відставку Бондарєва прокоментував речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
"Пан Бондарєв більше не з нами, найімовірніше, він проти нас... Він засуджує дії російського керівництва, а дії російського керівництва підтримуються практично всім населенням нашої країни. Отже, цей пан виступив проти загальної консолідованої думки нашої країни", — заявив Пєсков.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що дипломати РФ в ООН почали викривати режим Путіна. Також ми писали, що Росія висилає вісім японських дипломатів.