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Більше схоже на вимогу капітуляції. Ізраїль назвав умову для припинення вогню

12 травня, 16:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів по сектору Газа, поки не буде досягнутий довгостроковий мир

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжить наносити удари по Газі до тих пір, поки це не принесе "повного і тривалого миру".

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Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, повідомляє The Jerusalem Post.

"Тільки коли ми досягнемо цієї мети, ми зможемо говорити про спокій. В даний час немає дати закінчення. Ми не будемо приймати моральні проповіді від будь-якої організації або установи про наше право і обов'язок захищати громадян Ізраїлю", – сказав він.

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За його словами, за останні кілька годин ЦАХАЛ здійснив серію серйозних атак.

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"Ми атакували загони командирів і значну інфраструктуру ХАМАС ... Ми атакували сотні цілей, вежі падають, фабрики руйнуються, тунелі руйнуються, а командири вбиті. Всі кошти і всі варіанти на столі", – додав Бені Ганц.

Раніше МОЗ Палестини заявив, що число жертв після атак Ізраїлю на сектор Газа зросло до 48, число поранених – до 304. Серед загиблих – жінка і десять дітей.

На даний момент ЗМІ повідомили про десятки поранених і п'ять загиблих жителів Ізраїлю.

Більш детально читайте в матеріалі Ізраїль і Палестина виявилися на грані війни: всі подробиці (оновлено).

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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