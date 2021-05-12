Понад сто українців потрапили в карантинну пастку Непалу: у чотирьох COVID-19

МЗС України намагається повернути 107 своїх громадян із Непалу, але поки кордони країни закриті

У Непалі, де влада ввела локдаун і закрила кордони, застрягли 107 українців. Більшість з них альпіністи і туристи. У чотирьох з них виявлений COVID-19. Зараз МЗС України опрацьовує можливість повернення наших громадян на репатріаційних рейсах іноземних держав.

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Про це йдеться в коментарі прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка, передає УНН.

"45 людей розмістилися в готелях Катманду, вони забезпечені всім необхідним. Решта громадян перебувають в гірській місцевості. У чотирьох українців виявлений COVID-19, їм надається необхідна допомога. Стан їх здоров'я задовільний", – повідомив Ніколенко.

За даними МЗС, зараз посольство України в Індії підтримує зв'язок зі співвітчизниками безпосередньо або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури.

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Ніколенко також повідомив, що запит на отримання дозволу непальської сторони на виконання чартерних рейсів до Непалу подала авіакомпанія "Turkish Airlines".

"Тримаємо цю справу на контролі", – зазначив дипломат.

Українська сторона також звернулася до індійського уряду з проханням дозволити транзит наших громадян територією Індії.

Як відомо, Непал має 1,7 тис. км спільного кордону з Індією, де зараз бушує пандемія. ВООЗ вже назвала індійський COVID-19 загрозою для всього світу.